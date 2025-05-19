إصابة 7 أشخاص في حادث مرورى بمدينة 15 مايو

أصيب 7 أشخاص في حادث مروري وقع صباح اليوم الإثنين، إثر اصطدام سيارة ربع نقل برصيف الطريق بمنطقة 15 مايو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم التحفظ على السائق، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. وبالفحص تبين أن سيارة ربع نقل انحرفت عن مسارها واصطدمت بأحد الأرصفة، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص كانوا على متنها بإصابات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وجارٍ متابعتهم من قبل الفريق الطبي لتلقي العلاج اللازم.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على السائق لحين انتهاء التحقيقات، ومعرفة أسباب الحادث بشكل دقيق.

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