الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بولاية آيداهو الأمريكية

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

قال حاكم ولاية آيداهو الأمريكية براد ليتل، إن عددا من رجال الإطفاء تعرضوا لهجوم أثناء محاولتهم إخماد حريق في شمال الولاية، داعيا السكان إلى الابتعاد عن المنطقة.


وقال ليتل في منشور على منصة "إكس": "هذا اعتداء مباشر شنيع على رجال الإطفاء الشجعان. أطلب من جميع سكان آيداهو الدعاء لهم ولعائلاتهم بينما ننتظر معرفة المزيد".

وأضاف: "بما أن الوضع لا يزال يتطور، يرجى الابتعاد عن المنطقة للسماح لرجال الأمن ورجال الإطفاء بأداء عملهم".

وأفادت تقارير إخبارية محلية، نقلا عن أجهزة مسح الشرطة، بإصابة عدد من رجال الإطفاء بالرصاص.

وأكد قائد شرطة آيداهو مقتل شخصين وإصابة عدد غير معلوم من الأشخاص.

وأصدر مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة كوتيناي تنبيها للمواطنين في المناطق المجاورة بالاحتماء في أماكنهم.

وقال ضابط من شرطة كوتيناي لشبكة "إيه بي سي"، إن رجال الإطفاء كانوا يتعاملون مع حريق صغير اندلع في منطقة جبل كانفيلد الطبيعية شرقي المدينة، عندما تعرضوا لإطلاق نار من شخص في منطقة غابات قريبة.

وأضاف هوارد أن المسؤولين يحققون فيما إذا كان الحريق مدبرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقاطعة كوتيناي حاكم ولاية آيداهو الأمريكية قائد شرطة آيداهو

مواد متعلقة

خامنئي لـ ترامب: أمريكا لم تحقق أي إنجاز وأنت تبالغ

مندوب أمريكا في "الناتو": 21 مليار دولار مبيعات واشنطن من الأسلحة عام 2024

مضبوطات بـ75 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

ماكرون: ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران
ads

الأكثر قراءة

لحظة انتشال جثة شخص لقي مصرعه داخل سيارته إثر سقوط ونش عليه

أول صور لسقوط ونش على سيارة ملاكي بالأوتوستراد

أزمة قوية تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 68%

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 بقنا

جلسة ساخنة بالنواب لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

إعلام عبري: نتنياهو يرفض إنهاء حرب غزة

آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك

خدمات

المزيد

شروط بيع المستحضرات الصيدلية الخاصة وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم بالصاغة

تصل إلى مليون جنيه، عقوبات صارمة لمخالفي قانون تقنين وضع اليد

آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء لتعويض أهالي قرية "السنابسة" بعد فاجعة الطريق الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية