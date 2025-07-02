الأربعاء 02 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

فيلم ريستارت لـ تامر حسني يحقق إيرادات 619 ألف جنيه

ريستارت
ريستارت

واصل فيلم ريستارت تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في دور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2025.

إيرادات فيلم ريستارت 

وحقق فيلم ريستارت الذي يقوم ببطولته تامر حسني إيرادات بلغت 619،662 جنيهًا، بحضور 4،803 مشاهدين أمس في شباك التذاكر بدور العرض. 

قصة فيلم ريستارت 

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت 

و"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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