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ثقافة وفنون

"ريستارت" يحقق هذا الرقم في إيرادات شباك التذاكر أمس

فيلم ريستارت، فيتو
فيلم ريستارت، فيتو

واصل فيلم تامر حسني الجديد ريستارت تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في دور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2025.

إيرادات فيلم ريستارت لتامر حسني 

وحقق فيلم ريستارت  الذي يقوم ببطولته تامر حسني إيرادات بلغت مليون و28 ألف جنيه أمس الإثنين في شباك التذاكر بدور العرض. 

قصة فيلم ريستارت 

 تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

 

أبطال فيلم ريستارت 

 

"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

 

 

 

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