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خارج الحدود

إعلام عبري: نتنياهو لا يقبل سوى صفقة وفق مخطط "ويتكوف" والعودة بعدها للقتال ممكنة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلًا عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الخيار الوحيد المطروح حاليًا هو إبرام صفقة تبادل أسرى وفقًا لمخطط "ويتكوف"، الذي يتيح إمكانية استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد تنفيذ الصفقة.

 

جيش الاحتلال زاعما: نسيطر على 75% من غزة

وأفادت الصحيفة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ القيادة السياسية بأنه يسيطر حاليًا على نحو 75% من مساحة قطاع غزة، مشيرًا إلى أن العمليات ما زالت مستمرة في عدة مناطق، خاصة في الوسط والجنوب.

 

وزراء يشككون في معلومات جيش الاحتلال الإسرائيلي

لكن بعض الوزراء المشاركين في اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” أعربوا عن شكوكهم في دقة المعلومات التي قدمها الجيش، معتبرين أن الصورة الميدانية أكثر تعقيدًا مما يُعرض في التقارير الرسمية، خصوصًا في ظل العمليات المستمرة التي تنفذها المقاومة.

 

صفقة مشروطة.. لا نهاية للحرب بعد

وأوضحت مصادر الصحيفة أن نتنياهو يرفض أي صفقة شاملة تؤدي إلى إنهاء كامل للقتال، ويرى أن العودة إلى ساحة المعركة بعد استعادة الأسرى هو أمر وارد وضروري لإنهاء "التهديد الوجودي" الذي تمثله حماس.
 

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