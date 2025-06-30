الإثنين 30 يونيو 2025
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حوادث

أول صور لسقوط ونش على سيارة ملاكي بالأوتوستراد

سقوط ونش على طريق
سقوط ونش على طريق الأوتوستراد، فيتو

لقي شخص مصرعه داخل سيارة إثر سقوط ونش من المعدات الثقيلة على سيارة ملاكي بطريق الأوتوستراد اتجاه حلوان.

وعززت هيئة الإسعاف بسيارات لنقل الجثة لأقرب مستشفى.

جانب من سقوط ونش 
جانب من سقوط ونش 

وعلى الفور انتقل فريق من الدفاع المدني لإنقاذ الموقف ومحاولة انتشال الجثة.

وورد بلاغ بسقوط ونش من المعدات الثقيلة بشكل مفاجئ بطريق الأوتوستراد اتجاه حلوان، وانتقل على الفور قوات الامن للسيطرة على الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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