الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: جيش الاحتلال يعارض الاستيلاء على غزة بالكامل ويوصي بإبرام صفقة تبادل

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال يعارض احتلال غزة بالكامل ويوصي بإبرام صفقة تبادل.

 

مقتل 20 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة 

في سياق متصل، أفادت صحيفة «هآرتس»، العبرية، اليوم الأحد، بمقتل 20 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة خلال 29 يوما.

 

تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية صهيونية

وأعلنت الفصائل الفلسطينية أمس السبت، تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية صهيونية متوغلة في شارع 5 شمال مدينة خان يونس بقطاع غزة.

كما أكدت الفصائل الفلسطينية استهداف حفارا عسكريا صهيونيا توغل في محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس بالأسلحة الرشاشة.

 

تدمير ناقلتي جند لجيش الاحتلال

وفي وقت سابق من الثلاثاء الماضي، أعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير ناقلتي جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية: "مجاهدونا أكدوا اشتعال النيران في الآليات الصهيونية وهبوط مروحيات لإجلاء القتلى والمصابين".

وأفاد موقع "واينت" العبري، بمقتل جندي من لواء جولاني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة.

كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مقتل نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 7086 لواء جولاني خلال معركة بجنوب قطاع غزة.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة

ويواصل الكيان الصهيوني حربه على غزة، ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا عنيفا على مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع فرض حصار مشدد، تسبب في أزمة إنسانية خانقة وحالة تجويع غير مسبوقة، طالت مئات الآلاف من السكان، وخاصة النازحين.

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