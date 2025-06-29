وزير الخارجية يزف بشرى سارة للمصريين بالخارج

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن السياسة الخارجية امتداد للسياسة الداخلية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون اليوم، انه تم العمل على خدمة الدخل من خلال فتح أسواق اقتصادية فى الخارج وجلب والاستثمار إلى الداخل.

وأوضح أنه يوجد 10 ملايين مصري فى الخارج على أقل تقدير ويصل إلى 14 مليون مصرى فى الخارج .

وأشار إلى أن الأوراق الثبوتية (جوازات سفر او شهادات الميلاد) يتم إجراؤها وتوصيلها للمصريين فى الخارج فى نفس اليوم.

وأوضح انه تم عقد اتفاقية مع البريد لتوصيل الأوراق التى يحتاج المصريون فى الخارج توثيقها.

واوضح انه يوجد تحرك لإعادة فتح باب استيراد السيارات للمصريين فى الخارج وكذلك تسوية الموقف التجنيدى، وقال ان الإعلام المصرى لعب دورا وطنيا فى 30 يونيو.

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