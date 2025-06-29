الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تشجيع الاستثمار الرياضي، أبرز تعديلات لجنة الشباب بالنواب على قانون الرياضة

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فيتو

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم  ٧١ لسنة ٢٠١٧ وفقًا للنسخة المقدمة من الحكومة عام ٢٠٢١.

 

وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقامت بإدخال عدد من التعديلات عليها فضلًا عن إدخال العديد من التعديلات الأخرى على مواد قانون الرياضة بالتوافق بين أعضاء اللجنة والسيد وزير الشباب والرياضة.

 

دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي

 

وجاءت أبرز التعديلات التي تم أدخلتها اللجنة لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.⁠

الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة

 

كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.

تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات

كما واقفت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلبًا على النشاط الرياضي.

من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) عن بالغ تقديره لأعضاء اللجنة وسعيها الحثيث على النهوض بالرياضة المصرية وإزالة كافة العراقيل التي تواجهها، مشيدًا بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون الرياضة خاصة إضافة باب خاص يتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، مؤكدًا على اعتزام الوزارة تقديم مذكرة كاملة إلى اللجنة تتضمن أية تعديلات أخرى تراها الحكومة على قانون الرياضة تمهيدًا لموافقة اللجنة عليها بصورة نهائية في اجتماعاتها اللاحقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف صبحي اشرف صبحي وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التحكيم الرياضي الخدمات الرياضية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تشجيع الاستثمار محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

ننشر نص مشروع القانون الجديد، "شباب النواب" تناقش تعديل قانون الرياضة

بقيمة 7 ملايين دولار، النواب يوافق على منحة مشروع مركز محاكاة للتدريب

رئيس محلية النواب يستعرض تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

الأكثر قراءة

بعد تدهور حالتها الصحية، نقل الناجية الوحيدة من حادث المنوفية الكارثي للمستشفى (صور)

تفاصيل القبض على بلوجر بتهمة بث مقاطع فيديو مخلة بالآداب في الزاوية الحمراء

جون إدوارد يصدم ميدو بسبب رغبته في رحيل نجم الزمالك

التطبيع مقابل المال، ترامب يعلن شروطه لرفع العقوبات عن سوريا

قرار عاجل من النيابة فى اتهام أحمد السقا بالتعدي على طليقته مها الصغير

كأس العالم للأندية، باريس يضرب إنتر ميامي برباعية في الشوط الأول

مصادر: 10 أعضاء بمجلس النواب يعتزمون تقديم استقالاتهم لخوض انتخابات الشيوخ

الرئيس الإيراني يوجه رسالة لدول مجلس التعاون الخليجي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 19- 06- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الأحد 29-6-2025 في الأسواق

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديلات قانون التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحصول على ثروة كبيرة

غار ثور وحكم زيارته والأحاديث الصحيحة التي وردت فيه

لو عايز تحس بالخشوع في الصلاة ومش عارف، أمين الفتوى يوضح الخطوات

المزيد
الجريدة الرسمية