وزير الخارجية: أى تغيير بالإقليم مرهون بإرادة كل الدول وليس إسرائيل

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر دولة كبيرة ولديها قوات مسلحة قادرة على حمايتها من الشرق والغرب.

وأوضح خلال حوار له مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون، ان هناك التزاما من قبل مصر وإسرائيل باتفاقية السلام.

وبشأن تغيير الشرق الأوسط قال عبد العاطى إن أى تغيير بالإقليم مرهون بإرادة جميع الدول وليس بدولة واحدة

وأشار إلى أن البطش واستخدام القوى لن يحقق أى سلام لإسرائيل ولا للمنطقة، مشددا على أنه لا توجد حلول عسكرية لأي صراع في المنطقة.

وبشان عدم توقيع إسرائيل على اتفاقية منع الانتشار النووى، يرى عبد العاطى أن هناك ازدواجية فى المعايير الدولية، مشيرا إلى أن مصر عام 1974 شاركت فى قرار عدم الانتشار النووى.

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