الأحد 29 يونيو 2025
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حوادث

القصة الكاملة لتعدي شقيقين علي والدتهم بإمبابة حتي الموت لرفضها الطعام

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقات موسعة في اتهام شقيقين بالتعدي على والدتهما بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل شقتها السكنية بمنطقة إمبابة.

وأمرت النيابة بحبس الشقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان السبب الدقيق للوفاة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المجني عليها كانت تقيم رفقة نجلها البالغ من العمر 19 عاما، ونجلتها البالغة من العمر 18 عاما، وأن مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب رفضها تناول الطعام، تطورت إلى اعتداء جسدي عنيف، أدى إلى وفاتها في الحال.


حبس شقيقين بتهمة قتل والدتهما المريضة في إمبابة


كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثمان سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا، مصابة بشلل نصفي، داخل شقتها، وعليها آثار اعتداء بدني ظاهر.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثمان، وأمرت بنقله إلى مشرحة زينهم لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت حبس المتهمين احتياطيا، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

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النيابة العامة بشمال الجيزة إمبابة النيابة العامة

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