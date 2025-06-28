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حوادث

13 يوليو نظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة ضرب مسن والتسبب في وفاته بالجيزة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

تنظر محكمة جنايات الجيزة "دائرة الطالبية"، جلسة 13 يوليو لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين فى اتهامهما بضرب مسن والتسبب في وفاته إثر شجار دار بينهم على دخول العقار الذي يقطن فيه أحدهم وزوجته من زواج عرفي. 

 

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 8144 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 1947 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "ع.أ"، و"ر.م"، وجه لهم تهمة ضرب عن طريق العمد المجني عليه "محمد ع"، بأن سددا له المتهمان عدة ضربات بأيديهما استقرت بمنطقة الرأس أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته، وذلك في اليوم 14 إبريل الماضي في دائرة قسم الطالبية بالجيزة. 
 

 

وكشفت التحريات أن المجني عليه  تقابل مع المتهم الأول "ع,ا"، ونشبت بينهما مشادة كلامية فيما بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام الأخير بالاعتداء عليه، وتمكن المتهم الثاني "ر" من فض المشاجرة ولم تتوصل التحريات عن صحة قيام المتهم الثاني بالاعتداء على المجني عليه  في الواقعة.

 

وأثبت تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه، أن الإصابات الموصوفة بالوجه إصابات رضية  حدثت من المصادمة بجسم صلب أيا كان نوعه، وتعزي الوفاة إلى الحالة المرضية المشاهدة والموصوفة مفصلا بالمعمل الطبي بأن الانفعال النفسي والجسماني المصاحب للمشاجرة أدى إلى زيادة العبء على القلب مما أدى إلى حدوث أزمة بالقلب وتوقفه والوفاة.

وأنكر المتهمان أمام جهات التحقيق اتهام القتل، مؤكدين أن ما حدث كان مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي دون نية للقتل، مؤكدين أن المجني عليه منعهما من دخول العقار بدعوى وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول وامرأة تقيم به، وهو ما نفاه المتهم، مؤكدا أنه متزوج منها عرفيا. 

 

وخلال استجوابها، أكدت "منى. م" أنها متزوجة عرفيًا من المتهم الأول "عبد الوهاب" منذ 24 فبراير 2025، وقدمت وثيقة الزواج العرفي للنيابة العامة.

 

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