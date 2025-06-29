إعلام عبري: ترتيبات أمريكية إسرائيلية لتحديد موعد زيارة نتنياهو لواشنطن

كشف الإعلام الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مباحثات جارية بين تل أبيب وواشنطن لتحديد نهاية شهر يوليو المقبل كموعد مبدئي لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وخاصة الملف الإيراني وحرب غزة.

جدول أعمال زيارة نتنياهو لواشنطن

وأفادت تقارير صحفية بأن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون جدول أعمال الزيارة المرتقبة، والتي يتوقع أن تتصدرها ملفات حساسة، في مقدمتها إيران، غزة، والتنسيق الأمني في المنطقة.

زيارة سياسية ثقيلة بالملفات

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة لقاءات رفيعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وسط خلافات مستمرة بين الجانبين حول نهج التعامل مع الحرب في غزة والموقف من الاتفاق النووي الإيراني.

ملف إيران في الواجهة

وتُعد الأنشطة النووية الإيرانية ومسألة "الردع المشترك" أبرز أولويات تل أبيب في اللقاء، خاصة في ظل التصريحات الإيرانية الأخيرة بعدم وقف تخصيب اليورانيوم، ما يرفع من مستوى التنسيق الأمني الأمريكي الإسرائيلي.

دعم مشروط أم ضغوط متزايدة

أشارت مصادر مطلعة إلى أن إدارة ترامب قد تستغل الزيارة لفرض ضغوط على نتنياهو بشأن إنهاء الحرب في غزة وفتح مسار سياسي، مقابل استمرار الدعم العسكري والاستخباراتي.

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