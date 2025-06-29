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اتحاد المقاولين يعقد اجتماعا مع مصلحة الضرائب لبحث تعديلات ضريبة القيمة المضافة

ممدوح المرشدي
ممدوح المرشدي

كشف المهندس ممدوح المرشدي رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن عقد لقاء يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو المقبل بين مسئولي الاتحاد برئاسة المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد ومصلحة الضرائب برئاسة رشاد عبد العال رئيس المصلحة لمناقشة ملف خضوع قطاع المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة جدول ٥٪ وآليات التنفيذ المرحلة المقبلة.

وأكد ممدوح المرشدي فى تصريحات خاصة على أن التنسيق لعقد اجتماع هام بهذا الشأن مع مصلحة الضرائب لمناقشة التطورات الجديدة وتأثيرها على قطاع التشييد والبناء وموعد وآليات التنفيذ.

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية. 


أضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول ٥٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية. 
خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪ 

وأشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة ١٪ والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

وكانت  فـيتـو  حصلت على نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة  لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.

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