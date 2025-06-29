الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الإيرانية: ندين بشدة تصريحات ترامب المسيئة للمرشد والشعب الإيراني

المرشد الإيراني خامنئي،
المرشد الإيراني خامنئي، فيتو

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي اليوم الأحد، ما وصفته بـ"التصريحات السخيفة والسلوك غير اللائق" الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية خامنئي والشعب الإيراني.

 

تصريحات ترامب المسيئة للمرشد الإيراني

وأكد البيان أن تصريحات ترامب تمثل "إهانة صريحة لأمة عريقة ذات حضارة ممتدة، وتعدٍيا على مشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم"، في إشارة إلى وصف ترامب للمرشد الأعلى خامنئي بـ"أوصاف غير لائقة" خلال مقابلة صحفية مؤخرًا.

 

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ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تصريحات ترامب بأنها "تعكس انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا خطيرًا"، مؤكدًا أن ما قاله "لا يليق بشخصية كانت تتولى منصبًا رسميًا في دولة تدّعي احترامها للقيم الدبلوماسية".

 

رد إيراني غاضب يحمل أبعادًا دينية

وشدد البيان على أن الإساءة للمرشد الأعلى تتعدى البُعد السياسي، وتمس رمزية دينية وثقافية لدى الملايين من الإيرانيين والمسلمين، مطالبًا الإدارة الأمريكية الحالية بإدانة التصريحات وتوضيح موقفها منها.

 

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الخارجية الإيرانية الامريكي ترامب المرشد الايراني خامنئي

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