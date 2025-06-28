مستشفيات قنا تفتح أبوابها للمتبرعين بالدم

شهدت مستشفيات أبوتشت، نجع حمادي، دشنا، قوص ومستشفي قنا العام إقبالًا ملحوظًا من المواطنين الراغبين في التبرع بالدم، وذلك في اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار " تبرعك بالدم حياة ".

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا أن المديرية قد رفعت درجة الاستعداد داخل بنوك الدم بتلك المستشفيات، لاستقبال المواطنين الراغبين في التبرع بالدم.

قطرة دم تساوى حياة

مشيرًا إلي جاهزية تلك المنافذ لفحص وتحليل تلك العينات من الدم بفصائله المختلفة مع توفير ثلاجات لحفظ تلك الفصائل من أنواع الدم لحين إستخدامها من المستحقين.

هذا وشهدت فعاليات اليوم مشاركة فعالة ومتميزة من أبناء الفريق الطبي والذين سارعوا لأن يكونوا في صدارة المتبرعين دعمًا منهم وحثًا علي دعوة المواطنين للتبرع،ضاربين بذلك أفضل الأمثلة في التطوع والإيثار وتقديم المصلحة العامة وخدمة المواطنين

فيما أوضحت الدكتورة رشا عبدالمعطي مديرة إدارة بنوك الدم بالمديرية أن المتبرع يخضع لإجراءات وفحوصات طبية قُبيل عملية التبرع بالدم، ومراجعة للتاريخ المرضي للمُتبرع لضمان سلامته واستعداده الصحي لعملية التبرع.

مشيرة إلي نشر ثقافة التبرع المنتظم بالدم بالمستشفيات وعيادات التأمين الصحي للمواطنين من خلال فرق التثقيف الصحي، وأثر ذلك علي تحسين الصحة العامة للفرد، وتحسين خلايا الدم والمخ وبما يساهم في توفير إحتياطي مناسب من فصائل الدم المختلفة لاستخدامها حين الحاجة لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.