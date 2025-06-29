يحيى الفخراني يكشف عن موقف مؤثر جمعه بـ محمود ياسين (فيديو)

كشف النجم يحيى الفخراني خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل العرض المسرحي "الملك لير"، عن موقف جمعه بالفنان الكبير الراحل محمود ياسين عندما تولى الأخير إدارة المسرح القومي.

يحيى الفخراني

وقال "الفخراني": "محمود ياسين لازم أقف عنده شوية، لأني فاكر المكالمة اللي كلمها لي عندما أصبح مدير المسرح القومي.. كلمنى وقالى عايزك تسيبك من أي حاجة وتقف جنبى.. وعايزك تيجي تعمل مسرحية في المسرح القومي، لأن أيامها كان المسرح فيه ركود وجيت وعملنا البهلوان للكاتب يوسف إدريس".

كما وجه النجم يحيى الفخراني الشكر للفنان فاروق حسني والدكتورة هدى وصفي لدورهم المؤثر في مسيرته المسرحية.

مسرحية الملك لير

وتعد هذه النسخة الثالثة التي يقدمها النجم يحيى الفخراني من رائعة "الملك لير" للكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، حيث كانت المرة الأولى على المسرح القومي في عام 2001، قبل أن يقدمها مجددا في عام 2019 لكن على مسرح خاص.

النسخة الجديدة من المسرحية تقدم على خشبة المسرح القومي بالعتبة، من إخراج شادي سرور، وإنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان أيمن الشيوي.

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