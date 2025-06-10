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ثقافة وفنون

يحيى الفخراني: مفاجآت بالجملة في العرض الثالث لـ"الملك لير"

يحيى الفخراني برفقة
يحيى الفخراني برفقة وزير الثقافة، فيتو

كشف الفنان يحيى الفخراني، أن العرض الثالث من مسرحية الملك لير، يحمل مفاجآت بالجملة، مؤكدًا: "الجمهور هيشوف نجوم جداد لانج إحنا بنهتم إن المشاركين معانا تكون الفصحى أو اللغة العربية تكون سهلة بالنسبة لهم".

متعة اللغة العربية في المسرح القومي مع يحيى الفخراني 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة "دي إم سي": "اللغة العربية ممتعة وثرية وفيها موسيقى وأقصر الطرق للإيضاح وبالتالي مهم جدًا نقدم المسرحية بالفصحى".

ولفت يحيى الفخراني: "حددنا من البداية ترجمة الدكتورة فاطمة موسى لمسرحية الملك لير، لإنها بتسهل الدنيا علينا أوى في العمل المسرحي، والنص اللى بنعرضه كما هو بالظبط ولكني اختصرته من 5 فصول إلى فصلين فقط لأن الجمهور لا يمكنه البقاء لمدة 5 ساعات متواصلة".

 

ميزانية مفتوحة في العرض الثالث لمسرحية الملك لير

وتابع: "هناك اختلاف في العرض الثالث لمسرحية الملك لير من حيث الديكور والعرض والحركات والإخراج، ولكن الملابس تاريخية، ولكن هي مكلفة واتفقت مع المسرح القومي تبقى الميزانية مفتوحة وقد كان".
 

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