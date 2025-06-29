يحيى الفخراني يصل المسرح القومي للكشف عن تفاصيل "الملك لير" (فيديو)

وصل، منذ قليل، النجم يحيى الفخراني إلى المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل العرض المسرحي "الملك لير" والذي يلعب بطولته، وذلك على خشبة المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح بالعتبة.

واستقبل الدكتور أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي الفنان يحيى الفخراني، كما قام في لفتة إنسانية ب"سنده" أثناء تواجده وجركته بالمسرح.

مسرحية الملك لير

وتعد هذه النسخة الثالثة التي يقدمها النجم يحيى الفخراني من رائعة "الملك لير" للكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، حيث كانت المرة الأولى على المسرح القومي في عام 2001، قبل أن يقدمها مجددا في عام 2019 لكن على مسرح خاص.

النسخة الجديدة من المسرحية تقدم على خشبة المسرح القومي بالعتبة، من إخراج شادي سرور، وإنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان أيمن الشيوي.

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