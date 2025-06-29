بعثة الهلال تصل أورلاندو قبل مواجهة مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية (صور)

وصلت بعثة الهلال السعودي إلى مدينة أورلاندو الأمريكية لمواجهة مانشستر سيتي الانجليزي في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الهلال يصل أورلاندو



ويلتقي الهلال أمام مانشستر سيتي على بطاقة الترشح لربع نهائي مونديال الأندية في الرابعة من فجر الثلاثاء المقبل.





ويفقد الهلال في مواجهة مانشستر سيتي عدة لاعبين على رأسهم سالم الدوسري والكسندر ميتروفيتش بداعي الإصابة، على الرغم من مرافقتهما للبعثة.



وانتزع الهلال بطاقة الترشح لثمن نهائي مونديال الأندية بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط خلف ريال مدريد الذي حقق الصدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.