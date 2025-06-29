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رياضة

بعثة الهلال تصل أورلاندو قبل مواجهة مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية (صور)

بعثة الهلال تصل أورلاندو
بعثة الهلال تصل أورلاندو

وصلت بعثة الهلال السعودي إلى مدينة أورلاندو الأمريكية لمواجهة مانشستر سيتي الانجليزي في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الهلال يصل أورلاندو 


ويلتقي الهلال أمام مانشستر سيتي على بطاقة الترشح لربع نهائي مونديال الأندية في الرابعة من فجر الثلاثاء المقبل.


ويفقد الهلال في مواجهة مانشستر سيتي عدة لاعبين على رأسهم سالم الدوسري والكسندر ميتروفيتش بداعي الإصابة، على الرغم من مرافقتهما للبعثة.


وانتزع الهلال بطاقة الترشح لثمن نهائي مونديال الأندية بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط خلف ريال مدريد الذي حقق الصدارة. 

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