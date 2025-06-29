إعلام عبري: يونيو 2025 الأكثر دموية على الجنود الإسرائيليين منذ عام

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن شهر يونيو الجاري هو الأكثر دموية على قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام كامل، في ظل تصاعد العمليات والهجمات التي تستهدف الجنود داخل قطاع غزة وفي محيطه.

تكبد جيش الاحتلال خسائر ثقيلة في غزة

وبحسب تقارير نُشرت في صحيفتي معاريف ويديعوت أحرونوت، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي تكبّد خسائر بشرية ثقيلة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مع مقتل وإصابة العشرات من جنوده في كمائن واشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية.

كمائن مركبة وخسائر مفاجئة

وأوضحت المصادر أن كتائب المقاومة الفلسطينية نفذت عمليات نوعية ومعقدة، أبرزها تفجيرات أنفاق وكمائن نارية استهدفت وحدات راجلة ومجنزرات عسكرية في مناطق متعددة، خصوصًا في محور رفح وحي الشجاعية.

حالة من الارتباك والقلق داخل المؤسسة العسكرية

وأفادت التقارير أن ارتفاع عدد القتلى والجرحى خلق أجواء من التوتر داخل قيادة الجيش، وسط مطالبات بإعادة تقييم الخطط البرية وتكتيكات الاقتحام، في ظل ما وصفه محللون إسرائيليون بـ"تراجع الروح المعنوية للقوات في الميدان".

تصاعد الغضب الداخلي

ويشهد الشارع الإسرائيلي تزايدًا في الانتقادات الموجهة إلى حكومة نتنياهو، بسبب ما يعتبره كثيرون تورطًا في حرب استنزاف دون أفق سياسي أو عسكري واضح، فيما تواصل المعارضة الضغط من أجل وقف الحرب أو تغيير استراتيجيتها بالكامل.

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