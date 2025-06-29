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رياضة

مودرن سبورت يضم عماد حمدي استعدادا للموسم الجديد

عماد حمدي
عماد حمدي

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع عماد حمدي لاعب فريق الإسماعيلي السابق، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

ويجيد عماد حمدي اللعب في مركزي المساك ووسط الملعب أحد أبرز اللاعبين بالدوري المصري الممتاز، والذي قدم مستويات متميزة خلال المواسم الماضية، ويعد ثالث صفقة لفريق مودرن سبورت إستعدادًا لإنطلاق الموسم الجديد من دوري نايل.

 

مودرن سبورت يضم رشاد المتولي 

وكان مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، قد أعلن عن إتمام التعاقد مع لاعب الوسط رشاد المتولي لاعب فريق بتروجت السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

رشاد المتولي صاحب الـ24 عامًا أحد العناصر المميزة والواعدة بالدوري المصري خلال الفترة الأخيرة وعلى المستوى الدولي شارك مع منتخب الشباب تحت قيادة كابتن ربيع ياسين.

ويعد المتولي ثاني صفقات فريق مودرن سبورت الصيفية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري نايل.

محمد أبو جبل ينضم إلى مودرن سبورت 

وكان مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، قد أعلن عن إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

ويعد الحارس الدولي محمد أبو جبل اولى صفقات فريق مودرن سبورت الصيفية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري نايل.

مجدي عبد العاطى مديرا فنيا لمودرن سبورت

 

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع مجدي عبد العاطي لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

 

الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت 

 

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على النحو التالي:

مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا
محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا

عبدالله رجب مدربًا
عصام محمود مدربًا لحراس المرمى
محمد زيتون معدًا بدنيًا
 

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