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رياضة

ليفربول يغري كريستال بالاس بصفقة تبادلية لضم مارك جيهي

مارك جيهي لاعب كريستال
مارك جيهي لاعب كريستال بالاس

يحاول مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي، إقناع كريستال بالاس، لإبرام صفقة تبادلية من أجل ضم مارك جيهي لاعب الفريق.  

وطلب آرني سلوت مدرب ليفربول التعاقد مع مارك جيهي، لتدعيم الدفاع، إلا أن هناك خلافا بين إدارة الناديين على انتقال اللاعب، خاصة بعد طلب كريستال بالاس الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى ليفربول لإغراء إدارة كريستال بالاس بعقد صفقة تبادلية من خلال إدخال لاعبه الشاب بن دوك ضمن العرض في صفقة تبادلية، خاصة أن دوك، البالغ من العمر 19 عامًا، يقدر ثمنه بنحو 25 مليون جنيه إسترليني، وجذب اهتمام إدارة كريستال بالاس بعد مستواه الملفت خلال إعارته إلى ميدلزبره، حيث خاض 24 مباراة في التشامبيونشيب سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7.

ولا يعتبر ليفربول الطرف الوحيد الذي يترقب وضع جيهي، حيث أبدت أندية مثل مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد اهتمامًا أيضًا بالتعاقد معه هذا الصيف.

ونجح ليفربول في ضم 4 صفقات خلال الانتقالات الصيفية هم فلوريان فيرتز، جيريمي فريمبونج، ميلوس كيركيز، وفريدي وودمان.

 

عرض مالي ضخم من النصر السعودي لضم نجم ليفربول 

فيما كشفت تقارير صحفية عالمية عن القيمة المالية لعرض النصر السعودي، من أجل التعاقد مع لويس دياز، جناح ليفربول الإنجليزي.

 

عرض النصر لضم دياز

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن إدارة النصر السعودي رصدت 58 مليون جنيه استرليني من أجل ضم لويس دياز في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى تمسك مسؤولي النصر في ضم دياز من ليفربول والحصول على توقيعه في الصيفية الحالية وتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي 2025-2026.

ونجح الكولومبي صاحب الـ 28 عامًا في المساهمة بـ 25 هدفًا بقميص ليفربول الإنجليزي في الموسم المنقضي. 

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