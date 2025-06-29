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وزير الخارجية ضيف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع لميس الحديدي؛ فيتو

يحل وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" مساء اليوم الأحد في تمام التاسعة مساءً على قناة ON، في لقاء حول المواقف المصرية من قضايا الإقليم المشتعلة.

 

اتفاق غزة 

ويكشف الدكتور عبد العاطي عن بعض ملامح اتفاق غزة المرتقب، والذي تعمل عليه الولايات المتحدة مع الوسطاء من مصر وقطر، كما يتحدث عن الخطة المصرية لما بعد الحرب، بالإضافة إلى مؤتمر إعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته.

 

موقف مصر من الحرب الإسرائيلية الإيرانية 

ويستعرض وزير الخارجية الموقف المصري من الحرب الإسرائيلية الإيرانية والاتصالات التي قامت بها مصر في هذا الصدد، إضافة إلى المواقف من قضايا أمن البحر الأحمر، الأمن المائي، والعلاقات المصرية الخليجية.

وفي الحوار، يتحدث الدكتور عبد العاطي عن تغيير خارطة الشرق الأوسط التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، والعلاقة مع إسرائيل في ظل حرب غزة.

كما يكشف وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج عن موقف مصر من استضافة اللاجئين من دول الجوار والشواغل الشعبية تجاه ذلك، ويتطرق للمواقف المصرية من قضايا متعددة مثل العلاقة مع سوريا، سد النهضة، والعلاقة مع إيران.

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وزير الخارجية بدر عبد العاطي لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي

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