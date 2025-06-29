بمضبوطات 42 مليون جنيه، سقوط مدير شركة في قبضة الأمن بتهمة الإتجار بالعملة

الأحد 29/يونيو/2025 - 05:54 م 6/29/2025 5:54:41 PM

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على مدير بإحدى شركات التجارة "له معلومات جنائية"؛ وبحوزته مبالغ مالية "وعملات أجنبية، محلية".

سقوط مدير شركة للإتجار بالنقد الأجنبي بمضبوطات 42 مليون جنيه بالقاهرة

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 42 مليون جنيه.



الإتجار بالنقد الأجنبي بمضبوطات 42 مليون جنيه بالقاهرة

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى ذلك النشاط.

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