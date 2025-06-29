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أخبار مصر

وزير العمل: القانون الجديد يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استكمل وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد جولته في محافظة البحر الأحمر التي بدأت أمس في مدينة رأس غارب، افتتح الوزير جبران صباح اليوم الندوة التثقيفية بشأن قانون العمل الجديد، المنعقدة في أحد الفنادق بمدينة الغردقة، بالتعاون مع الغرف السياحية

 التوعية بقانون العمل الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

 وقال الوزير أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات تنظمها الوزارة في كافة المحافظات بهدف التوعية بقانون العمل الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤخرا، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبعد إجراء تشاور اجتماعي جاد بشأنه شاركت فيه كل الجهات والمؤسسات المعنية، حتى يصدر تشريع يحقق المزيد من العدالة والتوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وأصحاب الأعمال.

 


وشهدت الندوة التي حاضر فيها إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، شرحا، ونقاشات حول مواد القانون، التي حرصت، وتوافقت جميع الأطراف من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من خلالها على تحقيق بيئة عمل لائقة يتحقق فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتوفير الكوادر الماهرة والمدربة، والتشجيع على جذب  الاستثمار، ومراعاة معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

 

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