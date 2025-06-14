السبت 14 يونيو 2025
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اقتصاد

بسبب التوترات، أسعار الفضة تشتعل في الأسواق العالمية وقفزات مفاجئة محليا

الفضة - فيتو
الفضة - فيتو

سعر الفضة، شهد المعدن الأبيض ارتفاعا عالميا اليوم السبت 14 يونيو 2025، ما انعكس على الأسعار محليا، بزيادة 7 جنيهات في الجرام الواحد، ليسجل سعر جرام الفضة عيار 925 الأكثر تداولا فى السوق المحلي حوالى 53.68 جنيها.

وترصد فيتو أسعار الفضة بمختلف العيارات فى السوق المحلية خلال السطور التالية.

اقرأ التالي: سعر جرام الفضة اليوم 

 

الفضة 
الفضة 

التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية

ومع التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية لدى المستثمر ، فبينما يستمر الذهب في تصدر العناوين الرئيسية مع تسجيل مستويات قياسية جديدة حققت الفضة بحذر مكاسب قوية بنسبة 16% منذ بداية العام، ومع ذلك، تبدو الفضة منخفضة القيمة نسبيًا.

سعر أونصة الفضة 

سجلت سعر اونصة الفضة حوالى 1806 جنيه مصرى.

سعر جرام الفضة عيار 999 

وسجل جرام الفضة عيار 999 حوالى 58.16 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 925 

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالى 53.68 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 800 

وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 46.23 جنيها.

 

الفضة - فيتو 
الفضة - فيتو 

 

ما هي نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) ؟ 

ويمكن القول أن نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) هي مقياس بسيط ومقنع ذو أهمية تاريخية، إنها تخبرك بعدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب اليوم، هذا الرقم يتراوح بين 40:1 و60:1، ونادرًا ما تتجاوز الــ  100، ومن الناحية التاريخية، كانت مثل هذه النسب المتمددة تتبعها فترات من تفوق أداء الفضة حيث تعود المعادن إلى علاقة التسعير طويلة الأمد. 

اقرأ التالي: مؤشر الذهب يبدأ فترة تصحيح قوية، الأونصة العالمية وصلت لهذا المستوى

 

الفضة - فيتو 
الفضة - فيتو 

المخاوف النقدية والجيوسياسية

وتمتد جاذبية الفضة إلى ما هو أبعد من الإشارات الفنية، على عكس الذهب، الذي تحركه بشكل أساسي المخاوف النقدية والجيوسياسية، تحظى الفضة بطلب مزدوج من المستثمرين والصناعة، حيث أن الفضة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها ذهب الشعب، بينما تستفيد أيضًا من محركات صناعية قوية.

ماذا يحدث فى سوق الفضة؟

وحتى مع هذه العوامل الإيجابية، لم تعد أسعار الفضة بعد إلى مستوياتها المرتفعة في عام 2011 بالقرب من 50 دولارا، ولم تقترب الفضة حتى من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 49.95 دولار خلال موجة صعود المعادن الثمينة الحالية، فلا تزال الفضة أقل بنحو 35% من ذروتها التاريخية، في الوقت نفسه يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية للأسعار.

 

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