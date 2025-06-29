اعتقال عميل للموساد في مترو طهران

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الأحد، اعتقال عميل للموساد الإسرائيلي في مترو طهران.

جمع التقارير عن أداء الدفاع الجوي لطهران

وقال المتحدث باسم الشرطة: "تم اعتقال عميل للموساد في محطة مترو طهران والذي كان يعمل على تصنيع طائرات مسيرة صغيرة في غرب محافظة طهران، ويقوم بجمع التقارير عن أداء الدفاع الجوي للبلاد من خلال اتصاله بشبكة داخلية".

وأضاف: "كما قام هذا الشخص بإرسال مواقع دقيقة ومفصلة لمناطق حساسة، وقد تم اعتقاله من قبل منظمة استخبارات شرطة العاصمة".

مرحلة ما بعد الهدنة

وفي أعقاب الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، يبدو أن مرحلة ما بعد الهدنة لم تحمل مؤشرات واضحة على التهدئة أو العودة السريعة للمفاوضات.

بل كشفت عن تصعيد من نوع آخر، حرب استخباراتية سرّية تخاض تحت سطح الأحداث العلنية، وسط ضباب كثيف من الشكوك والانكشافات الأمنية، والصراع المستمر على كسب الحرب دون إعلانها.

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