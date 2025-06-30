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سياسة

حزب المؤتمر يستعد لانتخابات "الشيوخ"

حزب المؤتمر، فيتو
حزب المؤتمر، فيتو

 عقدت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة اجتماعًا تنظيميًا موسعًا مع عدد من أقسام العاصمة، وذلك في إطار خطة الحزب للاستعداد المكثف للانتخابات البرلمانية المقبلة، برئاسة المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم بالقاهرة.
 

 

رفع كفاءة الاستعدادات التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين الأقسام لضمان تغطية شاملة  لجميع الدوائر الانتخابية

ناقش الاجتماع سبل رفع كفاءة الاستعدادات التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين الأقسام لضمان تغطية شاملة وفعالة لجميع الدوائر الانتخابية، إلى جانب بحث آليات دعم مرشحي الحزب ميدانيًا وتطوير الحملات الانتخابية من خلال استقبال مقترحات الأعضاء.

 

أقسام الحزب بالقاهرة تمثل العمود الفقري للحراك التنظيمي

 

وأكد القبطان محمود جبر، أن أقسام الحزب بالقاهرة تمثل العمود الفقري للحراك التنظيمي، مشددًا على أهمية العمل وفق رؤية الحزب الوطنية التي تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات. 
 

 

ومن جانبه، استعرض المهندس هيثم أمان خطة الأمانة في تعظيم دور الأقسام كمنصات فاعلة في العمل الحزبي المنظم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط والجاهزية، وتفعيل منظومة المتابعة الميدانية الدقيقة. 
 

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالقاهرة ستكون في تواصل دائم مع جميع الأقسام لتأمين سرعة الاستجابة لأي مستجدات.
 

من جانبه، أشار أحمد حماد، أمين التنظيم بالقاهرة، إلى أن الأقسام تمثل حلقة الوصل الحيوية بين القيادة والقواعد الشعبية، مؤكدًا التزام أمانة التنظيم بإعداد الكوادر وتوفير الدعم اللوجستي والميداني بكفاءة وشفافية لضمان حضور مؤثر للحزب في كل دائرة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات التنظيم، من بينهم، ناصر حسين مساعد أمين التنظيم، وأحمد عيد إسماعيل سيد أمين قطاع القاهرة الجديدة، وإبراهيم المشد أمين السلام أول، وشريف أبو المعالي أمين قسم منشية ناصر، وشمس الدين حلمي أمين تنظيم السلام أول.

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