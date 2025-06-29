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خارج الحدود

وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان السفراء المرشحين للعمل بالبعثات المصرية في الخارج (صور)

وزير الخارجية ووزير
وزير الخارجية ووزير الصحة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة  اليوم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وذلك في إطار سلسلة لقاءات للسفراء المرشحين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج.

البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج

وثمن وزير الخارجية والهجرة التعاون القائم بين وزارتى الخارجية والصحة، مؤكدا الحرص على التكامل بين العمل الدبلوماسي والتنموي, حيث تناول الدور الذي يمكن أن تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج في دعم أهداف وزارة الصحة والسكان، لا سيما في مجالات إيجاد فرص للتعاون الدولي والشراكات، ونقل الخبرات، وجذب الاستثمارات الطبية الأجنبية، خاصة في مجال دعم الصناعات الدوائية، في ضوء ما تحظى به هيئة الدواء المصرية من اعتمادات دولية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية وآسيا الوسطى وبعض الدول الأوروبية.

 

فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "C"

ومن جانبه، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان إمكانات قطاع الصحة في مصر وأولويات وزارة الصحة والسكان في مجال التعاون الدولي، مبرزًا جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وتوسيع نطاق المبادرات الرئاسية للصحة العامة التي أسهمت في تحسين المؤشرات الصحية في مصر، ومن أبرزها القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "C"، والملاريا، وهو ما حظي بإشادة دولية واسعة.

 كما استعرض عددا من أطر التعاون المختلفة بين وزارة الصحة والسكان والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في المجال الصحي.

مصر ترتكز على شبكة واسعة من البنية التحتية

وأكد وزير الصحة والسكان أن المنظومة الصحية في مصر ترتكز على شبكة واسعة من البنية التحتية تغطي مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى التطور الكبير في حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها. 

توفير الدعم الفني والمالي

كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير منظومة التأمين الصحي باعتبارها أولوية وطنية، وذلك من خلال مشروع "التأمين الصحي الشامل" الذي أُطلق عام ٢٠١٩ ويُنفَّذ تدريجيًا على مستوى الجمهورية، موضحًا فرص التعاون المتاحة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لدعم هذا المشروع الطموح، بما يشمل نقل الخبرات وتوفير الدعم الفني والمالي.

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البعثات المصرية في الخارج خالد عبد الغفار دعم الصناعات الدوائية فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي توفير الدعم الفني والمالي وزير الصحة والسكان منظومة التأمين الصحي

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