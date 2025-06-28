وزير الخارجية: إسرائيل تمارس القتل والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين بشكل يومي

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تكثف كل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة .

وأوضح خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة خارجية النمسا، بياته ماينل رايزينجر"، اليوم فى القاهرة أن هناك 70 ألف شهيد معظمهم من الأطفال.

وأضاف: لا يوجد تحرك دولي ملموس لوقف هذه الجرائم فى حق الفلسطينيين.

ونوه إلى أن السياسات الاسرائيلية تمضى بشكل يومى فى القتل دون جدوى والهدف القتل من أجل القتل وممارسة العقاب الجماعى.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك تحرك كبير للعمل على وقف إطلاق النار ما يسهم فى بدء تنفيذ الخطة المصرية العربية

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