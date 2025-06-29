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محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي الشاملة بشربين (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بمستشفي التأمين بشربين، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم، بزيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي الشاملة بشربين، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وتفقد عددًا من الأقسام الداخلية والاستقبال بالعيادة.

محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي الشاملة بشربين

وأكد محافظ الدقهلية على مدير العيادة بضرورة التزام الأطباء بالمواعيد المقررة للحضور حرصا على سرعة تقديم الخدمة الطبية للمترددين وتلبية احتياجاتهم، كما أكد على استمرار توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمترددين على المستشفى، واطمأن على توافر الأدوية والخدمات الطبية اللازمة.

توفير الرعاية الطبية الكاملة

والتقى محافظ الدقهلية المواطنين واستمع إليهم وإلى مطالبهم وطمأنهم بالاستجابة لمطالبهم وتوفير احتياجاتهم، مؤكدا لهم أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين في مختلف الأماكن، ومن جانبهم عبّر المواطنون عن سعادتهم باهتمام المحافظ ومروره الشخصي وحرصه على التأكد من توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم.

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