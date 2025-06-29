الأحد 29 يونيو 2025
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محافظات

طالبات ثانوية عامة فى أسوان يشتكين من سوء تعامل المراقبين (فيديو)

طالبة ثانوية عامة
طالبة ثانوية عامة فى أسوان

سادت حالة من الرضا بين طلاب الثانوية العامة فى محافظة أسوان حول مستوى امتحان اللغة الانجليزية، بينما كان هناك شكاوى من آخرين بسبب الوقت والتوتر داخل اللجان وبعض الأسئلة فى الامتحان.

شكاوى الطلاب من اللجان 

خرجت بعض الطالبات بعد أداء امتحان اللغة الإنجليزية من اللجان، اليوم الأحد، فى حالة انهيار وبكاء بسبب توترهم داخل لجنة الامتحان شاكيا من أسلوب تعامل المراقبين معهم.

يذكر أن يتم إجراء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسوان داخل 27 لجنة رئيسية تضم 8938 طالبا وطالبة بالنظامين القديم والحديث بالإدارات التعليمية الخمس.

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​ أسوان أجواء الثانوية العامة انجليزي هوتر المراقبين

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