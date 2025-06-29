الأهلي يواجه أزمة جديدة في ملف الصفقات.. تعرف عليها

يواجه النادي الأهلي أزمة جديدة في ملف الصفقات تتمثل في رفض لاعبيه المرشحين للرحيل الأرقام المالية المعروضة عليهم من بعض أندية الدوري وهو ما يعرقل إتمام رحيلهم عن القلعة الحمراء، حيث يتمسك بعض المرشحين للرحيل عن الأهلي بالحصول على نفس رواتبهم السنوية أو أقل بنسبة قليلة ولكن تبقى الأرقام المعروضة عليهم حاليا أقل بكثير من الأرقام التي يحصلون عليها في الأهلي.

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة اليوم مع الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق من أجل الوقوف على استعدادات الفريق للموسم الجديد وأيضا مناقشة ملف كأس العالم للأندية الأخير والذي ودع الأهلي منافساته من الدور الأول في مجموعته.

كما تشهد الجلسة مناقشة ملف الصفقات الجديدة وأيضا ملف الراحلين عن القلعة الحمراء.

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية على أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعة أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.

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