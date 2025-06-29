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أخبار مصر

مؤسس "أمهات مصر": تباين الآراء حول مستوى امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، متابعة وتغطية ورصد مستوى امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية لجميع الشعب.

مؤسس "أمهات مصر": تباين الآراء حول مستوى امتحان انجليزي ثانوية عامة

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك تباينا في الآراء حول مستوى امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، حيث ذكر طلاب وأولياء أمورهم أن الامتحان فوق مستوى الطالب المتوسط، والقطعة الثانية في الامتحان جاءت صعبة وتحتاج لفهم وتركيز.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وتابعت: بينما ذكر طلاب وأولياء أمور آخرين أن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط وخالي من التعقيد وأسئلة كثيرة من النماذج الاسترشادية.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، على الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة التركيز علي الامتحانات القادمة، حتى لا يتم تشتيتهم والبعد عن كل ما يفقد تركيز في المراجعات، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

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