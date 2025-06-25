ضبط 3 محطات لتجميعهم وتصرفهم في 120 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، حملات رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط ثلاث محطات وقود لتصرفهم فى 39709 لتر سولار و76141 لتر بنزين بالبيع فى السوق السوداء بالاضافة لتجميع 3806 لتر سولار و10863 لتر بنزين بغرض إعادة البيع وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود والتصدي لكافة صور التلاعب بالمواد البترولية المدعمة حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين.

تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية



وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية من قِبل جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان انضباط منظومة توزيع المواد البترولية، وتوافرها بالمنافذ الرسمية بالأسعار المقررة، وحماية المواطنين من أي صور للاستغلال أو الممارسات الاحتكارية.

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