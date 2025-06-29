في الذكرى العاشرة لاستشهاد محامي الشعب المستشار هشام بركات.. المتهمون نفذوا التفجير بواسطة 50 كيلو متفجرات.. ويحيى موسى مخطط الجريمة.. والمتهمون تورطوا في عمليات بالإسكندرية أيضا

تحل اليوم الذكرى العاشرة لاستشهاد المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، الذي اغتيل غدرا على يد جماعة الإخوان الإرهابية في مثل هذا اليوم من عام 2015.

التفجير الذي نفذته جماعة الإخوان بتخطيط من الإخواني الهارب يحيى موسى طال المستشار الراحل هشام بركات، وهو صائم في صباح يوم 12 رمضان، في حي مصر الجديدة، بواسطة سيارة مفخخة تحوي نحو 50 كيلوجراما من المواد المتفجرة.

شهادة مجري التحريات

سرد ضابط أمام محكمة جنايات القاهرة بقضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات فى إحدى جلسات المحاكمة، تفاصيل تفتيش أحد المقرات التنظيمية بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى وجود بندقية آلية وخزنتين وكمية من الطلقات، وأدوات ومواد كيميائية ومواد صلبة تٌستخدم في تصنيع المواد المفرقعة.

مواد متفجرة وأسلحة، أحراز القضية

وذكر الشاهد أنه تم ضبط تلك الأحراز بحوزة المتهم أبو بكر السيد.

وفي هذا السياق، قال ضابط الأمن الوطني سامح محمد فؤاد، بأنه كان مكلفًا بتفتيش أحد المقرات التنظيمية التابعة للإخوان بمدينة نصر، لافتًا إلى أن الشقة كانت مُستأجرة لأحد العناصر التنظيمية، وأنه تم ضبط مضبوطات منها بعض المواد الكيميائية وبطاقات هوية وموبايلات.

أسماء المتهمين

وحصلت "فيتو" في ٢٠١٧، على أسماء 31 متهمًا الصادر بحقهم قرار بإحالة أوراقهم إلى المفتي لاتهامهم في قضية اغتيال النائب العام الراحل، هشام بركات.

الأسماء الكاملة للمتهمين

والمتهمون هم كل من: "أحمد محمد عبد الهادي، محمد جمال، محمود فتحي، كارم السيد، يحيى السيد، قدري محمد، أحمد طه، صلاح الدين خالد، على السيد، أبو القاسم يوسف، محمد السيد إبراهيم، أحمد حجازي، محمود عبد الرحمن، محمد الأحمدى، ياسر إبراهيم، أبو بكر عبدالمجيد، عبدالله جمعة، عبدالرحمن سليمان، معاذ حسين، أحمد محمد عزت، إبراهيم شرقاوي، أحمد محروس، سلام مكاوى، إسلام محمد، حمزة السيد، يوسف السيد، محمد عبد الحفيظ، السيد الصيفى، بسطاوى غنيم، مصطفى حامد".

تأييد إعدام 9 متهمين

وقضت محكمة النقض، نوفمبر ٢٠١٨، بتأييد حكم الإعدام في 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم: "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية بالخارج، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.

وقالت النيابة: إن المتهمين توجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة، وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.

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