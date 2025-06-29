الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس سائق متهم بهتك عرض ابنته في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس سائق متهم بهتك عرض ابنته الطفلة داخل الشقة محل سكنهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من ربة منزل تتهم زوجها الذي يعمل سائق بالتحرش وهتك عرضه ابنتهما والتلصص عليها أثناء استحمامها داخل الشقة محل سكنهم.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم ينتظر حتى نزول الأم لقضاء بعض أغراض المنزل ثم يتحرش بابنته وينتظر حتى تدخل الحمام ويتلصص بالنظر إليها ويهتك عرضها.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الذي أنكر ارتكابه للواقعة، مشيرا إلى أنه لم يفعل ذلك بابنته وكل ما جاء على لسان زوجته مكيدة لطرده من الشقة والاستيلاء عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنح المرج محكمة جنح المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة المرج

مواد متعلقة

ضرب حتى هتك العرض، عرض فتاة ضحية والدها على الطب الشرعي

إحالة عامل مسجد بتهمة هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر للمحاكمة

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر هؤلاء من تناول الفياجرا

الابتلاء بموت الأبناء من أقسى التجارب، حادث الطريق الإقليمي يذكر علاء مبارك بوفاة نجله

محاسبة المسئول أيا كان موقعة، مطالب برلمانية بعد حادث المنوفية

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

قرار جمهوري جديد بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بالسجن بمناسبة 30 يونيو

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

الحكومة أمام النواب: جودة الطرق أدت لخفض الوفيات لـ30%

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة جديدة في ملف وسام أبو علي ومصير رحيله

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

14 شرطا من السياحة للشركات للعمل بموسم العمرة الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

الأوقاف تعقد 318 مجلسًا فقهيا حول ضوابط بناء الأسرة في الإسلام (ًصور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية