الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

تأجيل استئناف متهم بهتك عرض سيدتين في الشارع

حبس، فيتو
حبس، فيتو

‎قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل استئناف عامل على حكم حبسه بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بتهمة هتك عرض سيدتين، أثناء سيرهما فى الشارع لجلسة 13 يوليو المقبل.

‎وتعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من سيدتين أفادتا فيه بتعرضهما لهتك عرض على يد عامل، وذكرتا أن المتهم لامسهما واعتدى عليهما أثناء سيرهما في الشارع بمنطقة الزيتون.

‎وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وتم إحالته للمحاكمة.

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القاهرة النيابة العامة قسم شرطة الزيتون محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة

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