لماذا رفض رونالدو اللعب في كأس العالم للأندية؟

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سبب رفضه فرصة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد تجديد عقده مع فريق النصر السعودي لمدة عامين.

وعقب خوضه المباراة الأخيرة مع النصر في الدوري السعودي الشهر الماضي، نشر رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة "انتهى الفصل"، مما أثار تكهنات بأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات سيرحل عن النادي.

وكشف رونالدو صاحب الـ 40 عاما أن بعض الأندية "تواصلت" معه بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، لكنه قرر بدلًا من ذلك تمديد عقده مع النصر، حيث كان من المقرر أن ينتهي عقده القديم بنهاية يونيو الحالي.

سبب عدم مشاركة رونالدو في كأس العالم

وصرح رونالدو لمحطة ناديه التليفزيونية: "تلقيت بعض العروض للمشاركة في مونديال الأندية، لكنني أعتقد أنها لم تكن منطقية، فأنا أُفضل الحصول على قسط جيد من الراحة والاستعداد الجيد، لأن هذا الموسم سيكون طويلا للغاية، لأنه موسم كأس العالم في النهاية".

وأضاف: "أريد أن أكون جاهزا ليس فقط للنصر، بل للمنتخب الوطني أيضا، ولهذا السبب قررت خوض المباراة الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية، وعدم الالتفات لأي عروض، وبالطبع التواجد في هذا النادي الذي أعشقه".

واحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المنصرم بعد خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، مما أدى لانفصال النادي عن مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي.

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