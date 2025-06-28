قبل مواجهة باريس سان جيرمان، ماذا قدم ميسي ضد الفرق الفرنسية؟

مواجهة قوية ومنتظرة بين باريس سان جيرمان وإنتر ميامي بقيادة نجمه ليونيل ميسي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية.

أرقام ميسي ضد فرق فرنسا

ويسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقيادة فريقه لتحقيق الفوز على ناديه السابق باريس سان جيرمان.

ميسي لديه تاريخ حافل في مواجهة الفرق الفرنسية، حيث لعب 19 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 2.

من أبرز هذه المواجهات كانت مباراة نهائي كأس العالم 2022 ضد فرنسا، حيث سجل ميسي ثنائية وانتزع اللقب مع الأرجنتين.

ميسي لعب 10 مباريات ضد باريس سان جيرمان، فاز في 4 مباريات، وخسر 3، وتعادل في 3. كما سجل 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

ولعب ميسي ضد أولمبيك ليون في 6 مباريات، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 3، وسجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف.

باريس سان جيرمان تأهل إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الثانية، حيث فاز على أتلتيكو مدريد 4-0، وخسر أمام بوتافوجو 0-1، ثم فاز على سياتل ساوندرز 2-0.

بينما إنتر ميامي تأهل إلى دور الـ16 بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث تعادل مع الأهلي، وفاز على بورتو 2-1، وتعادل مع بالميراس 2-2.

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