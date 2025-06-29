حزب الغد يعقد ندوة للتوعية الانتخابية لمجلس الشيوخ القادم بالجيزة

أقامت الأمانة العامة لـحزب الغد بمحافظة الجيزة برئاسة ماهر الفضالى نائب رئيس حزب الغد للإعلام وأمين عام الغد بالجيزة ندوة موسعة للتوعية الانتخابية لمجلس الشيوخ القادم، بحضور جميع قيادات حزب الغد بمحافظة الجيزة وامناء المراكز بها وأمينة المراة وامناء اللجان الفرعية المختلفة

حزب الغد أعد مبكرا خطة للتوعية الانتخابية لتعريف الناخبين

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الغد ان حزب الغد اعد مبكرا خطة للتوعيه الانتخابية لتعريف الناخبين بأهمية ودور مجلس الشيوخ ونسعى لتنفيذها فى ١٣ محافطة وقد بدانا الثلاثاء ١٧ يونيه الماضى فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية واليوم نحن مع محافظة الجيزة وامينها النشط وقياداتها المشرفه نعتذ بهم جميعا ونقدر نشاطهم الحزبى ودورهم الوطنى والاربعاء القادم ان شاء الله سنكون مع أمانة حزب الغد بالفيوم، ومستمرون فى تنفيذ خطتنا الحزبية للتوعية طوال شهر يوليو

أضاف "موسى" ندرك دورنا الوطنى ونسعى لدعم مؤسسات الدولة الوطنية وعلى راسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى طبعا ونحاول جاهدين ان نكون دائما مبادرين داعمين وحزب الغد حريص على اداء دوره الوطنى





الغد يعطى دائما أولوية قصوى للتوعية الوطنية

واضاف ماهر الفضالى ان رئيس حزب الغد يعطى دائما أولوية قصوى للتوعية الوطنية ويسهر على ذلك بنفسه ونقدر دوره الوطنى ومابذله من جهد وماانفقه من ماله الخاص طوال سنوات دعما للقضية الوطنية واسهاما فى ادوار وطنية مهمة ومشرفة،

وقال الفضالى" اننا فى امانة الجيزة بكل قياداتها حريصون على نشر الوعى بأهمية ودور مجلس الشيوخ بإعتباره المجلس المسؤل عن دعم المستقبل ومسؤل عن تطوير حياتنا ولاننسى ايضا انه المجلس الاعلى الذى يقدم الاستشارات الوطنية وندعوا الناخبين الى النزول والمشاركة فى الانتخابات القادمة فالانتخاب حق للناخبين وهى واجب وطنى ايضا ونهدف الى دعم وتوسيع المشاركة الوطنية

* ادار الندوة وقدم لها الدكتور محمود يحى سالم نائب رئيس الحزب للدراسات والبحوث



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