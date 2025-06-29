الداخلية تطلق تخفيضات "كلنا واحد" احتفالًا بذكرى 30 يونيو

تبدأ غدا، وزارة الداخلية في إطلاق تخفيضات موسعة ضمن مبادرة "كلنا واحد"، 30 يونيو 2025، بمشاركة أكثر من 6000 فرع تجاري وترفيهي وطبي على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار حرص الوزارة على مشاركة المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

تفاصيل المشاركة بالأرقام

وجاءت المبادرة بعد تنسيق موسّع بين وزارة الداخلية وكبرى الكيانات الاقتصادية، وأسفرت الجهود عن مشاركة: 82 مولًا تجاريًا، 199 كيانًا صناعيًا بإجمالي 2151 فرعًا، 46 سلسلة تجارية بإجمالي 2314 فرعًا، 1441 فرعًا من المطاعم ومحال الحلويات، 22 مستشفى ومعمل تحاليل وصيدلية بإجمالي 204 فروع، 41 دار عرض سينمائي بإجمالي 272 شاشة عرض،315 وحدة "فينوس" للإضاءة المتنقلة تغطي مختلف المحافظات.



وقد تم الإعلان عن تفاصيل الفعاليات والتخفيضات عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

مظاهر احتفال ورعاية مجتمعية

من المتوقع أن تشهد الفعاليات أجواء احتفالية مبهجة في المراكز المشاركة، تأكيدًا على الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وسعيها الدائم لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز مفهوم التكافل والرعاية الاجتماعية.

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