"الأسئلة من المنهج والوقت كافي"، ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان الإحصاء (فيديو)

سادت حالة من الارتياح بين طلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية بعد امتحان مادة الإحصاء الذي أداه الطلاب اليوم الثلاثاء في كافة محافظات الجمهورية، حيث أكد الطلاب أن أسئلة الامتحانات جاءت بشكل مباشر ومن المنهج المقرر.

آراء طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان الإحصاء

وقال طالب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة: "امتحان الإحصاء النهاردة كان كويس، والأسئلة كلها كانت من جوة المنهج، وكانت الأسئلة متنوعة ما بين اختياري وأكمل وصح وخطأ".

وأضاف الطالب عبد الرحمن لـ"فيتو": “الامتحان كان كويس، مش وحش، والأسئلة في المتناول مش صعبة، والقوانين كلها واضحة”.

وأشار الطالب أحمد: "امتحان الإحصاء كان سهل الحمد لله، والأسئلة كلها كانت من جوة المنهج، والوقت كان كافي للامتحان".

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ عدد طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة.

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.