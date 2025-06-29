الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستأجر محل بالجيزة زعم كذبًا تعدي شرطي عليه

اتخذت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مستأجر محل بمنطقة الجيزة، بعد قيامه بادعاء كاذب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أن أحد رجال الشرطة قام بمصادرة عدد من الكراسي من داخل المحل دون وجه حق.

وبالفحص، تبين أن الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة كانت قد نفذت حملة لتنفيذ قرارات صادرة بإيقاف أعمال مخالفة بالعقار محل الواقعة، وأن المحل المشار إليه غير مرخص، وتم توجيه صاحبه بضرورة استخراج التصاريح اللازمة.

وأكدت التحريات أن دور رجل الشرطة اقتصر فقط على تأمين القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة، دون التدخل في أي إجراءات تخص محتويات المحل، خلافًا لما تم تداوله.

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