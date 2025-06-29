الأحد 29 يونيو 2025
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حوادث

تجديد حبس مالك شركة وهمية متهم بالنصب في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مالك شركة وهمية بتهمة النصب علي المواطنين بدعوى قدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج 15 يوما ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج “مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة” بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات نجحت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي بغرض الحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة وتحقيق الثراء السريع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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