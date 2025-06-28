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خارج الحدود

حماس: المجاعة وسوء التغذية يفتكان بأطفال غزة جراء الحصار الإسرائيلي

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أعلنت حركة حـماس، اليوم السبت، أن المجاعة وسوء التغذية تفتكان بأطفال غزة وعلى العالم التحرك الفوري لوقف جريمة التجويع المستمرة.

وأشارت الحركة أن  أكثر من 66 طفلا في غزة فقدوا حياتهم بسبب سوء التغذية والمجاعة نتيجة الحصار وسياسة التجويع الممنهج.

وأوضحت أن الجرائم الوحشية واستهداف الأطفال بالتجويع والقصف والمجازر انتهاك مريع للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وقبل وقت سابق أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة، باستخدام عبوة ناسفة متطورة من طراز "زلزال-4".

 

العملية في إطار التصدي للتوغل

جاء التفجير في سياق ما وصفته السرايا بـ"الرد على الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات البرية" في قطاع غزة، مؤكدة أن مقاتليها لا يزالون ينفذون عمليات مقاومة في عدة محاور ميدانية.

 

لم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن العملية أو وقوع إصابات في صفوف جنوده، في حين تبقى الأوضاع متوترة في محيط حي التفاح.

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إسرائيل الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جيش الاحتلال حركة حماس حي التفاح بمدينة غزة

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