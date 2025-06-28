إعلام عبري: العملية العسكرية في غزة تقترب من نهايتها

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن جيش الاحتلال أوصل رسالة واضحة للحكومة مفادها أن العملية العسكرية في قطاع غزة تقترب من نهاياتها وأن معظم أهدافها قد أستنفدت.

تقييم داخلي لجدوى استمرار حرب غزة

وبحسب المصادر، فإن المؤسسة العسكرية بدأت بإجراء تقييم شامل للجدوى العملياتية من الاستمرار في حرب غزة في ظل التحديات الميدانية وتاَكل الإنجازات المعلنة.

ضغوط سياسية واستحقاقات دولية

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية الدولية والداخلية على حكومة نتنياهو، وسط تحضيرات لزيارة مرتقبة إلي واشنطن قد تحمل تحولا في المسار السياسي.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في مقال تحليلي إن إسرائيل لا تملك الكثير من الإنجازات الميدانية لتُفاخر بها بعد شهور من القتال في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ"الفشل الاستراتيجي" يتجلى في صمود حركة حماس رغم الضغط العسكري.

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر فيديو بثته كتائب القسام أظهر حجم الخسائر البشرية التي يتكبدها الجنود الإسرائيليون في الميدان، ما يعكس الواقع الميداني الصعب والذي يتعارض مع الرواية الرسمية.

وانتقد المقال استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ما سماه بـ"العناد السياسي"، رغم التحذيرات الداخلية والخارجية من أن الحرب لم تحقق أهدافها، وسط ضغوط متزايدة لوقف إطلاق النار والتوجه لحل سياسي.

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