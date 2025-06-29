الأحد 29 يونيو 2025
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رياضة

الزمالك يُمهل هذا اللاعب مهلة أخيرة، اعرف التفاصيل

فريق الزمالك
فريق الزمالك

كشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادي أمهلت حسام عبد المجيد مهلة أخيرة لتجديد عقده، وتم إبلاغه رسميًا أن المماطلة ستقود لتسويقه إجباريًا خلال فترة الانتقالات، في ظل سعي الإدارة لفرض الانضباط داخل الفريق.

من هو مدرب الزمالك الجديد؟ 

وأنهى نادي الزمالك كافة التفاصيل التعاقدية والمالية مع المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول، في خطوة طال انتظارها من قبل الجماهير البيضاء، التي تُمني النفس بمرحلة جديدة تعيد للنادي استقراره الفني وقدرته على المنافسة.

ووفق مصادر من داخل القلعة البيضاء، من المنتظر أن يُعلَن عن هوية المدير الفني خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وسط حالة من التكتم الإعلامي غير المعتادة، لكن أغلب المؤشرات تؤكد أن البلجيكي يانيك فيريرا هو الأقرب لتولي المهمة، خاصة بعد مفاوضات متقدمة معه خلال الأيام الماضية، وكونه لا يرتبط حاليًا بأي عقد تدريبي.

وكشفت مصادر خاصة لـ "فيتو " أن البرتغالي يانيك فيريرا  من أبرز الأسماء المطروحة بقوة على طاولة إدارة القلعة البيضاء، ودخل ضمن القائمة النهائية للمرشحين لتولي المهمة الفنية.

ويجري مسئولو الزمالك مفاوضات متقدمة مع فيريرا في الوقت الحالي، في ظل رغبة الإدارة في حسم الملف سريعًا تمهيدًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، والمشاركة في اختيار الصفقات التي يحتاجها الفريق.

 

ويمتلك يانيك فيريرا سيرة ذاتية جيدة، حيث سبق له العمل في الدوري السعودي للمحترفين مع ناديي الشباب والفتح، كما خاض تجارب أوروبية أبرزها مع فريق راسينج وايت ديرنج مولنبيك البلجيكي.

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