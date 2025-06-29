الإدارية العليا: تأديب أمناء السر من اختصاص مجلس القضاء

قالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن العلة التي أعلنها المشرع في قانون السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب بالمحاكم بمحاكمة الكتاب والمحضرين وأمناء السر والمترجمون هي كون هؤلاء أعوانا للقضاء لا يسوغ محاكمتهم خارج أروقة المحاكم التي يعملون بها ويتداولون ملفاتها وأضابيرها بما تحويه من أسرار عملهم.

تختص مجالس التأديب بالمحاكم بتأديب أمناء السر

الأمر الذي يتعين أن تختص مجالس التأديب بالمحاكم بتأديب أولئك فقط دون باقي العاملين بها من نساخين وفرازين وطباعين وحجاب وسعاة وفراشين وبستانيين وغيرهم من العاملين الذين يساءلون تأديبيا وفقا للقواعد العامة الواردة في القوانين التي تنظم شئون العاملين المدنيين بالدولة وفقا لحكم المادة 136 من قانون السلطة القضائية آنف الذكر، ومن ثم ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحكمة التأديبية المختصة.

وتابعت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن المشرع راعى في قانون السلطة القضائية في المادة 167 منه عند تشكيل مجالس التأديب أن تضم في عضويتها كبير كتاب المحكمة أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي حسب الأحوال، وأناط إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بطلب من رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم، وبطلب من النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.

حمل الطعن رقم 70503 لسنة 66 قضائية عليا.

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